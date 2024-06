Białe szaleństwo. Piana Party na Zapopradziu w Muszynie. Zdjęcia

Na zewnątrz panuje iście upalna aura, co jest znakomitą okazją do skorzystania z wodnych atrakcji Muszyny. Jak już informowaliśmy, kompleks rekreacji wodnej na Zapopradziu w Muszynie to miejsce przygotowane z myślą o wszystkich, rodzin z dziećmi i „wodników” w każdym wieku. Składa się on z trzech niecek basenów o różnej wielkości i głębokości. Największy basen ma powierzchnię 819 mi kw i głębokość 1,35 m i składa się z dwóch części połączonych wąskim przesmykiem. Jest też basen z trzema torami pływackimi o długości 25 m oraz basen rekreacyjny z atrakcjami, jak: parasol wodny, kaskady wodne, masaże ścienne, grota sztucznej fali, gejzer denny, czy wyspa. Do tego jacuzzi, zjeżdżalnia dwutorowa o szerokości 1,80 m każdy i 10 m długości. Maluchy mają do dyspozycji brodzik o powierzchni 113 mkw i głębokości od 0,10 m do 0,35 m z atrakcjami: fontanną typu słonik i nosorożec, zjeżdżalnią i siatką do wspinaczki.