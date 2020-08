Białka Tatrzańska. Wypadek motocyklów na krajowej 49. Jedna osoba trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło około godziny 16.30 na stromym podjeździe z Bukowiny do Białki Tatrzańskiej. - Stał tu korek samochodów - mówi "Krakowskiej" jeden z uczestników wyprawy motocykli. - Chcieliśmy go ominąć, ale nagła nieuwaga spowodowała, że jeden z kolegów wjechał w tył motocykla drugiego. Wówczas doszło do wywrotki w której najmocniej ucierpiała koleżanka jadąca jako pasażerka drugiej maszyny. Ma uraz ręki. Trafiła karetką do szpitala.

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej, straż graniczna, policja oraz dwie karetki pogotowia.