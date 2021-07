Bielanka. Służby sanitarne wygasiły kolejne źródło ptasiej grypy. Tym razem trzeba było zutylizować ponad siedem tysięcy indyków

Jeszcze nie zniknęły żółte tablice na granicy gminy Gorlice, ostrzegające o pojawieniu się na jej terenie wirusa ptasiej grupy, a mamy, a w zasadzie mieliśmy - powtórkę. Dokładnie 22 czerwca wojewódzki lekarz weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań laboratoryjnych potwierdzających występowanie ogniska grypy ptaków podtypu H5N8 w jednym z gospodarstw w Bielance. Stado liczyło 7107 sztuk indyków.

- Ognisko HPAI związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich. W Polsce w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca 2021 roku stwierdzono 336 ognisk drobiu – czytamy w komunikacie małopolskiego lekarza weterynarii.

Chore stado zostało zlikwidowane, a obiekt zdezynfekowany zgodnie z zasadami

Ferma, w której odkryto zarazę, została oczyszczona z padłego ptactwa i zdezynfekowana. Padłe ptaki, jak również te, które zostały zagazowane, zostały przetransportowane do specjalistycznej firmy zajmującej się ich utylizacją. Czy oznacza to, że problem ptasiej grypy nigdy nie wróci? Odpowiedź jest jedna: niestety nie. To wyjątkowo nieobliczalny biologicznie wirus.