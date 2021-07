Bochnia. Koniec przejścia dla pieszych przy szkole muzycznej w formie klawiatury fortepianu [ZDJĘCIA]

W ostatnich tygodniach zebra przy szkole muzycznej była już niemal całkiem wytarta. Kilka dni temu zapytaliśmy w urzędzie miasta, dlaczego od 2016 roku nie odświeżono pasów i czy są plany, aby przywrócić je do dawnej formy.

Odpowiedziano nam, że przejścia dla pieszych na pl. Okulickiego zostaną wymalowane na nowo, ale już w tradycyjnej formie (w czwartek 29.07 zastaliśmy już wymalowane na nowo pasy). Powodem zmiany wyglądu pasów są przepisy dotyczące oznakowania poziomego, które nie przewidują ich w formie klawiatury. - Jednoznacznie i kategorycznie określono, że jest to forma niedopuszczalna - odpowiedział mi Andrzej Koprowski z bocheńskiego magistratu.

Według urzędnika, nietypowa forma zebry może generować problemy natury prawnej np. w razie wypadku. - Gdyby na tak wymalowanych pasach doszło do potrącenia pieszego, to kierowca chcąc uniknąć odpowiedzialności, mógłby tłumaczyć swoją winę tym, że to nie jest żadne przejście dla pieszych, tylko np. jakieś graffiti, a odszkodowanie i wina leżą po stronie tego, co to wymalował. Nie stanowiłoby żadnego problemu ustalenie, z czyjego polecenia taki wzór został namalowany - dodaje Koprowski.