Obwodnica Oświęcimia do drogi S1 rośnie w oczach. Tak wygląda po 17 miesiącach inwestycji. Zobacz nowe zdjęcia i film z powietrza

Budowa południowej obwodnicy Oświęcimia po 17 miesiącach

Budowa południowej obwodnicy Oświęcimia, która stanie się fragmentem drogi 44, rozpoczęła się na początku listopada 2022 roku, gdy w rejonie ul. Zatorskiej w Oświęcimiu symbolicznie wbito łopatę.

Most nad Sołą to jeden z kluczowych elementów obwodnicy Oświęcimia GDDKiA

Mija 17 miesiąc budowy. Wykonawca, firma Budimex wykorzystała łagodną zimę i tam, gdzie było to możliwe, prace były kontynuowane. Z wiosną inwestycja nabrała jeszcze większego tempa. Z miesiąca na miesiąc przyszła trasa nabiera kształtów.

Prace koncentrują się m.in. na kluczowych odcinkach, jak budowa trzech mostów. Konstrukcja przeprawy na Wiśle na granicy Małopolski i Śląska, która połączyła brzegi rzeki, a tym samym oba województwa została zakończona 22 marca. Most ma 432 m długości w ciągu jezdni do Mysłowic oraz 420 m na jezdni do Krakowa.

Gotowa jest już konstrukcja mostu nad Wisłą łączącego Małopolskę ze Śląskiem GDDKiA

Most nad Sołą w Oświęcimiu budowany jest inną techniką – nawisową. Tutaj prace przy konstrukcji przeprawy są na finiszu. Zaawansowane są prace na rondach, w tym trzech powstających w Oświęcimiu i tunelu pod linią kolejową 93 Czechowice-Dziedzice - Oświęcim.