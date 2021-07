Bochnia. Niezwykły klip w wykonaniu rodziców dzieci z przedszkola nr 3 w Bochni, w taki sposób podziękowali jego pracownikom [ZDJĘCIA, FILM]

Teledysk jest ilustracją utworu „Don’t Stop Me Now” grupy Queen. Grupa rodziców, których dzieci kończyły zerówkę w Przedszkolu nr 3 w Bochni (zwanym popularnie Przedszkolem Górniczym), postanowiła w oryginalny sposób podziękować załodze placówki. Już wcześniej angażowali się w działalność teatralną, wystawiając bajki dla dzieci oraz realizując teledysk. Dlatego wspólnie uznali, że najlepszym sposobem będzie nakręcenie filmu-niespodzianki.

- Razem robiliśmy szalone rzeczy, więc zaproponowałem, żeby na zakończenie pożegnać się z przytupem, a nie po prostu odebrać dzieci - wspomina Stanisław Kęsek, prowadzący firmę Agencja Filmowa Opera. To on zaproponował utwór grupy Queen z 1978 roku. Wprawdzie były też inne propozycje, ale w głosowaniu wygrał właśnie dynamiczny „Don’t Stop Me Now”.