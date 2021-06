Bochnia. Ruch Polska 2050 tworzy struktury w powiecie bocheńskim, należą do nich Krzysztof Kołodziejczyk i Mirosław Chodur

Prezentacja działaczy ruchu Szymona Hołowni w powiecie bocheńskim miała miejsce we wtorek 29.06.2021 w Restauracji Panorama w Starym Wiśniczu. Zaprezentował ich Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i członek Polski 2050. - Są to ludzie, dla których najważniejsze są problemy lokalnej społeczności, którzy chcą je rozwiązywać i robią to od lat - stwierdził.

Krzysztof Kołodziejczyk w Ruchu Polska 2050

Krzysztof Kołodziejczyk w latach 2006-2010 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Bochni. W 2010 r. założył Komitet Wyborczy Nasza Wspólna Sprawa, z którego kandydował na burmistrza Nowego Wiśnicza (bez powodzenia) oraz do Rady Powiatu, uzyskując mandat radnego powiatowego. Radnym był do 2018 roku. - Ze względu na liczne obowiązki zawodowe nie startował w wyborach samorządowych w roku 2018 - w tym samym roku został członkiem Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni, jako reprezentant Gminy Nowy Wiśnicz. Działalność polityczną prowadzi, by zmieniać na lepsze najbliższe otoczenie. Jest sprawnym organizatorem, biznesmenem oraz filantropem - czytamy w komunikacie prasowym.