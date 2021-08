Borzęcin straszy zalegających z płatnościami wpisem na listę Krajowego Rejestru Długów. A to może oznaczać problem z kredytami i ratami

Umowa zawarta między gminą Borzęcin a Krajowym Rejestrem Długów ma na celu poprawę ściągalności zobowiązań finansowych. Dłużnicy będą wpisywani na ogólnodostępną listę Krajowego Rejestru Długów.

- Oznacza to, że banki odmówią im kredytu, sklepy sprzedaży na raty, a operatorzy telewizji kablowej, telefonii komórkowej czy internetu mogą odstąpić od podpisania z nimi umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych i multimedialnych - czytamy w komunikacie na stronie gminy.

Obecnie wszelkie pisma finansowe gminy Borzęcin mają być opatrywane pieczęcią, informującą o współpracy z KRD. Zanim dany dłużnik zostanie wpisany na listę KRD, dostanie upomnienie z odpowiednią pieczęcią ostrzegawczą.

- Z reguły takie upomnienie wysyła się, gdy zadłużenie przekroczy 200 zł, a czas zwłoki 60 dni. Jeśli suma wyszczególniona w upomnieniu nie zostanie opłacona w wyznaczonej wysokości i czasie, nazwisko dłużnika trafi do Krajowego Rejestru Długów i pozostanie na tej liście aż do całkowitej spłaty należności - informuje dalej urząd. W sytuacjach losowych można wystąpić do gminy z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty.