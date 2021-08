Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 17.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (17.08 2:06) nie ma prądu w małopolskim?

powiat nowotarski

Lasek , Pyzówka , Morawczyna , Sieniawa, Bielanka, Raba Wyżna

17.08 od godz. 1:27 do 5:30

Piekielnik, Podszkle, Czarny Dunajec

17.08 od godz. 1:34 do 5:45

Ochotnica Dolna

17.08 od godz. 1:46 do 5:45

powiat olkuski

Olkusz ulice: Żeromskiego, Orzeszkowej, Armii Krajowej, Reja , Konopnickiej, Kochanowskiego, Krucza Góra, Krasińskiego, Baczyńskiego

17.08 od godz. 1:37 do 3:45

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Wrony 142, 150 do 172, Prażmowskiego 3 do 5, Topografów 4 do 14 i 15 do 21, Chlebiczna 34 do 38.

17.08 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków place budowy ulica Mochnaniec - Domowa

17.08 od godz. 8:00 do 13:00