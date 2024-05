Start IV edycji programu Świadomość Procentuje. Trwają zapisy

Program Świadomość Procentuje to bezpłatny program rozwoju mentalnego. Organizatorem jest Fundacja World Healthy Living Foundation, która w ramach Kampanii 1,5% już po raz czwarty wdraża rozwój mentalny do placówek szkolnych w całej Polsce.

,,Kiedy przygotowywaliśmy Program długo zastanawialiśmy się, co możemy ze swojej strony zrobić, aby wesprzeć rozwój młodego pokolenia. Nie przypadkowo tematyka spotkań oscylowała wokół takich zagadnień, jak poczucie własnej wartości, uwalniania własnego potencjału, czy zrozumienie siebie i swoich emocji. Co istotne program obejmował nie tylko rozwój dzieci i młodzieży, równolegle taką możliwość otrzymali rodzice i nauczyciele. Rezultaty takiego kompleksowego podejścia sprawiły, że pojawiło się większe zrozumienie, akceptacja, otwartość, docenienie, a także poprawiła się komunikacja na linii nauczyciel, rodzic – uczeń, co przełożyło się nie tylko na lepsze wyniki w nauce, ale przede wszystkim na poprawę relacji z samym sobą i otoczeniem – mówi Paulina Janusz, Dyrektor Fundacji World Healthy Living Foundation.

Program Świadomość Procentuje to #WięcejNiżLekcja. To aż miesiąc bezpłatnych warsztatów dedykowanych dla poszczególnych grup uczestników. W tegorocznej edycji zajęcia dla dzieci i młodzieży będą skoncentrowane na budowaniu poczucia własnej wartości. Nauczyciele dowiedzą się dlaczego młodzi ludzie nie lubią się uczyć i co ważne odkryją, jak można to zmienić poprzez rozbudzanie ciekawości w swoich uczniach. Dla rodziców warsztaty z bycia rodzicem autentycznym z krwi i kości. Tegoroczne tematy będą między innymi oscylowały wokół poczucia własnej wartości, autentycznego rodzicielstwa. Ten program to wiedza i co istotne narzędzia od topowych trenerów mentalnych – Michała Zawadki, Marzeny Jankowskiej i Joanny Gdaniec.

Udział w programie świadomość procentuje , jest bezpłatny i dostępny dla każdego. Aby wziąć udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na https://swiadomoscprocentuje.pl/zapisy-2024/. Do programu można zapisać się jako rodzic lub nauczyciel, dodając swoje dzieci lub uczniów, a także zgłosić całą placówkę szkolną. Zapisy trwają do 16 maja.