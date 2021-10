Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 20.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Stawowa 176, 176A, 178, Ojcowska 39 do 47A i 60 do 84, Nawojowska i okolice

20.10 od godz. 8:00 do 13:00

Balicka 164, 164A, 164B

20.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica na Wzgórzach 2

20.10 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków Tyniec ulica Heligundy 6 do 16 i 7 do 29.

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

Nowy Sącz

w Nowym Sączu, ulica Kossaka budynki numer 18, 22, 24, 28, 30, 38, 42, 42B, 42D, Czecha 47, 48, 49B, 50 oraz Graniczna 62A, 62B oraz okolice 64H.

21.10 od godz. 7:00 do 8:00

w Nowym Sączu, ulica Kossaka budynki numer 22, 24, Graniczna 62A, 62B oraz okolice 64H.

21.10 od godz. 8:00 do 12:00