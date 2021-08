Bricomarché w Olkuszu już otwarte. Tłumy na imprezie. Z DK 94 jechało tyle samochodów, że policja musiała kierować ruchem [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Dzisiaj (11 sierpnia) odbyło się otwarcie marketu Bricomarché w Olkuszu. Wydarzenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem ze strony mieszkańców Olkusza i okolic. Takich tłumów nikt się nie spodziewał. Doszło do zakorkowania dojazdu do sklepu. Do kierowania ruchem włączyła się policja.