Bruk-Bet Termalica Nieciecza. „Słonie” znów chcą zdobyć punkty

Lewandowski: Mamy swoje argumenty

Lewandowski wspomina o tym, co działo się jeszcze przed przerwą na reprezentację. - Lechia wygrała ostatnio z Legią, a takie zwycięstwo na pewno pomaga w pracy. My jednak też wygraliśmy mecz, ostatni zremisowaliśmy i na pewno poprawiliśmy naszą grę. Na początku sezonu zawodnicy grali może zbyt bojaźliwie, może trochę nie mieliśmy szczęścia, ale teraz jest już lepiej, choć - powtórzę to jeszcze raz - czeka nas bardzo trudny mecz. Cenimy Lechię, która ma indywidualności bardzo dobry zespół. To odważna, mocno grająca drużyna, która wie jak wygrywać. Tam są nie tylko Zwoliński, Paixao, ale np. Gajos, który „złapał” ostatnio wysoką formę. My też mamy jednak swoje argumenty, które będziemy chcieli pokazać.