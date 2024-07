Budowa nowej filharmonii wyzwaniem dla władz województwa Małopolskiego. Potrzebne są pieniądze i porozumienie

- Sfinansowanie budowy nowej Filharmonii to dla nas duże wyzwanie, ale zakładam, że w najbliższym czasie mogą pojawić się środki europejskie, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, czy fundusze rządowe. Różnie źródła finansowania muszą być dokładnie przeanalizowane. Realizacja zadania mogłaby być efektem wspólnej pracy dla mieszkańców naszego województwa. Jeżeli nie będzie zgody ponad podziałami, to ten projekt nie będzie miał szans na realizację. Musimy powiedzieć sobie jasno, to jest nasz wspólny wojewódzki cel i wtedy to zadanie ma szansę na zrealizowanie - powiedział marszałek Łukasz Smółka.