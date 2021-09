Carrefour otwiera w niedziele z zakazem handlu część swoich sklepów. Ponad 100 hiper- i supermarketów będzie czynnych od października Karina Czernik

Od 1 października br. sklepy własne Carrefour Polska będą otwarte w niedziele objęte zakazem handlu. Jak informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl, 129 super- i hipermarketów stanie się placówkami pocztowymi, przez to sprzedaż w niedziele niehandlowe będzie legalna (do momentu wejścia w życie uszczelnionej ustawy). "W ostatnie weekendy rozwiązanie było testowane przez Carrefoura w siedmiu lokalizacjach, teraz zapadła decyzja o rozszerzeniu go na kolejne sklepy" - podają WH.