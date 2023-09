Materiały Prasowe

Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Białystok, Toruń, Zielona Góra – w tych ośrodkach miejskich rozstrzał cen mieszkań pomiędzy miastem a gminami ościennymi bywa największy. Jak wynika z raportu „Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości”, za mkw. mieszkania z rynku wtórnego poza dużym miastem zapłacimy tam czasami nawet do 50 proc. mniej niż w stolicy województwa.

Dane Nieruchomosci-online.pl wskazują, że do 40 proc. taniej zapłacimy natomiast za mieszkanie w okolicach takich stolic województw jak Poznań, Bydgoszcz, Opole, Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Aktualnie tylko w trzech aglomeracjach różnice pomiędzy miastem a gminami sięgają maksymalnie do 30 proc. – są to Łódź, Olsztyn i Rzeszów.

– Drożejące mieszkania w dużych miastach sprawiają, że Polacy coraz częściej spoglądają w kierunku gmin ościennych. Tam ceny używanych mieszkań są niższe, dzięki czemu kupujący mogą sobie pozwolić na większy metraż. Znacząca oszczędność i lepsze warunki mieszkaniowe potrafią brać górę nad minusami, takimi jak konieczność dojazdu do miasta czy słabiej rozwinięta infrastruktura – mówi Rafał Bieńkowski, PR manager portalu Nieruchomosci-online.pl.