Miasta rozwodników w Małopolsce. Tu małżeństwa rozpadają się najczęściej! Ciąży na nich ciąży klątwa rozwodów? Sprawdź listę 17.06.2024

Rozwody w Polsce. Zwykle winna jest zdrada

To, że w niektórych miastach dochodzi do wielu rozwodów, nie znaczy oczywiście, że są one w jakiś sposób „pechowe”. Gdy chodzi o kwestię tak skomplikowaną jak relacje międzyludzkie, statystyka pokazuje tylko część prawdy. Każda para jest przecież inna i nie ma dwóch takich samych rozwodów, tak jak nie ma dwóch takich samych małżeństw. Mimo to z danych GUS można wyciągnąć kilka ciekawych wniosków ogólnych.

GUS zbadał przykładowo, jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów. Okazało się, że były to: