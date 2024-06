TOP 8 najbardziej trujących grzybów w polskich lasach. Niektóre są śmiertelnie groźne. Takie mogą być objawy i skutki zatrucia

Najbardziej trujące grzyby w polskich lasach

Grzyby śmiertelnie trujące uszkadzają głównie wątrobę i nerki oraz inne narządy miąższowe (np. śledzionę, serce). Zawierają one jady, takie jak: amanityna, falloidyna, giromitryna, orelanina. Do tej grupy grzybów należą m.in. muchomor jadowity, muchomor zielonawy, muchomor wiosenny, piestrznica kasztanowata.

Do innej grupy zaliczane są grzyby trujące, które działają na system nerwowy toksyczną muskaryną powodującą podrażnienie ośrodkowego układu nerwowego i układu przywspółczulnego, co prowadzi do wystąpienia tzw. objawów muskarynowych (poty, ślinotok, łzawienie, zwężenie źrenic, zwolnienie akcji serca i zaburzenia oddychania). Do tej grupy grzybów należą m.in.: strzępiaki (np. strzępiak ceglasty), muchomor czerwony i plamisty, krowiak podwinięty (olszówka).