Chełmiec. Groził domownikom, że spali dom albo wysadzi go w powietrze

1 listopada przed godz. 18, sądeccy policjanci otrzymali zgłoszenie o podpaleniu zabudowań, do którego miało dojść na jednej z posesji w gminie Chełmiec.

- Pod wskazany adres błyskawicznie zostały skierowane patrole Policji. Po przybyciu na miejsce mundurowi ustalili, że sprawcą podpalenia garażu był jeden z domowników. 51-latek w ostatnim czasie miał odgrażać się pozostałym mieszkańcom, że spali dom albo doprowadzi do wybuchu pieca centralnego ogrzewania. Policjanci natychmiast ruszyli w teren w poszukiwaniu mężczyzny, który nie zdążył się zbytnio oddalić i wkrótce został zatrzymany. Wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu, mówił bełkotliwie. Po wylegitymowaniu i sprawdzeniu w policyjnych systemach, okazało się, że 51-latek jest również poszukiwany do odbycia kary pobawienia wolności w zakładzie karnym – informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.



Gdy mieszkaniec gminy Chełmiec wytrzeźwiał, usłyszał od sądeckich policjantów zarzut kierowania gróźb karalnych oraz usiłowania spowodowania pożaru domu, który zagroziłby mieniu wielkich rozmiarów oraz zdrowiu i życiu jego mieszkańców. 51-latek po czynnościach trafił prosto do zakładu karnego, gdzie zgodnie z decyzją sądu odbędzie wcześniej orzeczoną 3-miesięczną karę. Natomiast za przestępstwa popełnione kilka dni temu grozi mu nawet do 10 lat więzienia.