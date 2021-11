Chrzanów. 33-letni amator narkotyków wpadł, bo rozmawiał w trakcie jazdy. Miał 90 gramów MDMA, marihuany oraz metaamfetaminy Sławomir Bromboszcz

Policjanci zatrzymali w Chrzanowie 33-latka z narkotykami Archiwum GK

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zatrzymali 33-letniego kierowcę volkswagena, który prowadząc samochód, rozmawiał przez komórkę. Okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania, a w samochodzie i garażu przechowuje narkotyki. Łącznie zabezpieczono kilkadziesiąt gramów nielegalnych substancji. Grozi mu za to kara do 10 lat więzienia.