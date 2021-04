Chrzanów. Gruby melanż nastolatków nad Chechłem. 15-latka miała ponad 3 promile alkoholu

Pogoda w Beskidzie Śląskim 22.04. Barania Góra, Małe Skrzyczne, Szyndzielnia - warunki pogodowe dzisiaj

Jaka będzie pogoda w Beskidzie Śląskim? Sprawdź prognozę: Trzy Kopce, Klimczok, Barania Góra, Magurka Radziechowska, Szyndzielnia, Skrzyczne, Małe Skrzyczne.Warunki pogodowe na dzisiaj. W czwartek temperatura w Beskidzie Śląskim ma wynieść ok. 3 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 21 km/h. Opady deszczu wyniosą ok. 0 mm. Sprawdź pogodę w Beskidzie Śląskim na dzisiaj i kolejne dni.