Chrzanów. Kompletnie pijani rodzice opiekowali się sześciomiesięcznym dzieckiem. Konkubent katował swoją partnerkę

We wtorek (11 maja) około godz. 16:30, pod numer alarmowy chrzanowskiej policji zadzwoniła kobieta, która przestawiła się jako matka 13-letniego chłopca, którego agresywny ojciec zamknął w mieszkaniu i nie chciał wypuścić. Dyżurny ustalił, że w mieszkaniu znajduje się także sześciomiesięczne dziecko. Policjanci po przyjeździe pod wskazany adres, wezwali na miejsce Państwową Straż Pożarną, ponieważ pomimo kilkukrotnego pukania, drzwi mieszkania pozostawały nadal zamknięte. Po przyjeździe straży, 36-latek otworzył drzwi mieszkania. W środku policjanci zastali wszystkie osoby podane w zgłoszeniu interwencji.

Na miejsce interwencji została wezwana również załoga pogotowia ratunkowego, która zabrała 6-miesięcznego chłopca do szpitala, celem przeprowadzenia badań. Po konsultacji z Sędzią Sądu Rejonowego w Chrzanowie 13 - latek został przekazany po opiekę swojej matce, natomiast półroczny chłopczyk pod opiekę swojego wujka.

Nietrzeźwy mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w pomieszczeniach dla zatrzymanych chrzanowskiej komendy, gdzie również trafiła do wytrzeźwienia jego partnerka. Kiedy oboje już wytrzeźwieją usłyszą zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.