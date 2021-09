Chrzanów. Koronawirus szaleje w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Zamknięto dwa oddziały

Koronawirus szaleje w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Zamknięte dwa oddziały

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zamknięty będzie do do 04.10.2021r. do godz.13:00

Oddział Rehabilitacji Ogólnej i Rehabilitacji Neurologicznej w zamknięty będzie do dnia 01.10.2021r. do godz.13:00.

Najbliższe placówki udzielające świadczeń w w/w zakresie: Szpital Powiatowy w Oświęcimiu, Nowy Szpital w Olkuszu oraz Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.