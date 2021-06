Chrzanów. Strażacy ćwiczyli gaszenie pożaru w obiektach mieszkalnych [ZDJĘCIA]

NOWE Przedwojenny Kraków. 20 najpiękniejszych fotografii miasta [GALERIA]

Te wyjątkowe zdjęcia pozwalają przenieść się na chwilę do Krakowa lat 30. XX wieku. Można zobaczyć tramwaj na Rynku Głównym, sprawdzić, co wtedy można było kupić na najważniejszym placu miasta i jakie elegantki go odwiedzały.