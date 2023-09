Ciasto drożdżowe ze śliwkami – proste i pyszne [PRZEPIS]

Wykonanie:

Wymieszaj wszystkie składniki na ciasto rózgą aż do połączenia składników. Pamiętaj, aby mleko było ciepłe (nie gorące!).

Miskę z ciastem przykryj i odstaw na 30 minut w temperaturze pokojowej, po tym czasie odstaw miskę na noc do lodówki.

Następnego dnia wyjmij miskę, dodaj 2 łyżki mąki, wymieszaj i zostaw na 30 minut w temperaturze pokojowej.

Wysmaruj masłem formę do ciast, wysyp bułką tartą, a następnie przełóż ciasto.

Ułóż poprzekrawane i wydrylowane śliwki na cieście (cięciem do góry) i posyp cukrem trzcinowym.

Wstaw ciasto do piekarnika na środkowej półce. Włącz grzanie góra-dół na 165°C.

Po 15 minutach wysyp na podrośnięte już ciasto pokrojone orzechy oraz płatki migdałowe.

Piecz ciasto jeszcze około 25 minut do tzw. suchego patyczka.

Przed podaniem posyp ciasto cukrem pudrem.