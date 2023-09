Ciasto dyniowe. Zobacz TOP 5 sprawdzonych przepisów na ciasta z dynią: zebrę, sernik dyniowy, jesienne ciasto z dynią i pączki

Ciasto z dynią? Dlaczego nie! Dynia doskonale nadaje się jako składnik słodkich deserów. Zebra dyniowo-czekoladowa, sernik dyniowy, zebra dyniowo-szpinakowa, ciasto dyniowe z jesiennymi owocami i pączki z dynią – to desery, którymi się zachwycisz!

Dynia to nie tylko dodatek do obiadowych potraw. Możemy wykorzystać ją również jako bazę do stworzenia słodkich deserów. Gwarantujemy, że będą pyszne!

Zobacz przepisy na ciasta z dynią:

Zebra dyniowo-czekoladowa

Szybki sernik dyniowy

Zebra dyniowo-szpinakowa

Ciasto dyniowe z jesiennymi owocami

Pączki z dynią

Zebra dyniowo-czekoladowa [PRZEPIS]

Zebra dyniowo-czekoladowa. Fot. Joanna Tokarz Składniki na kwadratową blaszkę o boku 24 cm:

Ciasto: 6 dużych jajek

1 szklanka cukru

400 g mąki pszennej (ok. 2,5 szklanki)

2 łyżki cukru z prawdziwą wanilią

2 łyżeczki proszku do pieczenia

300 gram dyni

2 łyżki kakao

1/2 szklanki oleju rzepakowego Polewa: 1 tabliczka mlecznej czekolady

3 łyżki mleka

4 łyżki pestek dyni

Wykonanie:

Dynię obrać i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C około 30 minut. Miękką dynię zmiksować na gładkie puree. Wystudzić.

Białka oddzielić od żółtek i ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Stopniowo dodawać po odrobinie cukru i jednym żółtku. Gotową masę jajeczną połączyć z musem dyniowym - można miksować na najwolniejszych obrotach.

Kolejnym krokiem jest dodanie przesianej mąki z proszkiem do pieczenia, cukru waniliowego, a na końcu oleju.

Ciasto podzielić na dwie części, do jednej dodać dwie łyżki kakao i wymieszać. Jeśli jest zbyt gęste, można dodać jeszcze 3 łyżki mleka.

Ciasto wylewać po jednej łyżce naprzemiennie z jasnym ciastem na wysmarowaną tłuszczem i wysypaną bułką tartą blaszkę. Przed pieczeniem można nasze ciasto przeciągnąć jeszcze wykałaczką od środka do boków tworząc pajęczynę.

Piec w temperaturze 180 stopni C przez około 50 minut. Po upływie 30 minut ciasto można przykryć folią aluminiową, by zbytnio się nie spiekło z wierzchu. Jeszcze ciepłe polać roztopioną z mlekiem czekoladą i posypać pestkami dyni.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Szybki sernik dyniowy [PRZEPIS]

Szybki sernik dyniowy. Fot. Violetta Grzelka Składniki na małą tortownicę 21 cm

1/2 kg białego sera półtłustego

2-3 łyżki śmietany 18%

1/4 kostki masła

1/2 kubka cukru

2 łyżki kaszy manny

1/2 opakowania cukru waniliowego

2 jaja

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

20 dag dyni, tu dynia hokkaido

1-2 łyżki skórki pomarańczowej

1-2 łyżeczki masła lub oleju kokosowego

cukier puder do posypania Wykonanie

Nagrzać piekarnik do 175 stopni.

Dynię przekroić, wybrać nasiona i pokroić ok. 20 dag w drobną kosteczkę o boku ok. 1 cm. Dyni hokkaido nie trzeba obierać ze skórki (!). Rozgrzać na patelni odrobinę oleju lub masła i podsmażyć dynię ok. 5 minut, aż zrobi się miękka. W razie potrzeby podlać odrobiną wody, aby się nie przypaliła. Na koniec posypać 1 - 2 łyżeczkami cukru, dorzucić skórkę pomarańczową, wymieszać i odstawić.

Ser, masło, jaja, śmietanę, cukier, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia i kaszę mannę wrzucić do dużej, głębokiej miski i zmiksować na jednolitą masę. Ciasto po zmiksowaniu wszystkich składników powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Na koniec dodać dynię i wymieszać.

Piec w 175 stopniach, w papilotce lub tortownicy natłuszczonej i wysypanej bułką tartą, 45-60 minut. Ciasto na powierzchni ma mieć piękny złoty kolor, a na drewnianym patyczku po sprawdzeniu ma nie być resztek ciasta.

Sernik po upieczeniu na chwilę zostawić w otworzonym, wyłączonym piekarniku, aby mniej opadł. Po wystygnięciu posypać cukrem pudrem. Sernik z dynią jest kremowy, delikatny, bardzo smaczny i najlepszy po wystygnięciu w dniu pieczenia. Z podanego przepisu wychodzi ok. 8 porcji. Na większą tortownicę trzeba podwoić proporcje!

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki”

Zebra szpinakowo-dyniowa z figami [PRZEPIS]

Zebra szpinakowo-dyniowa z figami. Fot. Joanna Tokarz Składniki na ciasto 1

3 małe jajka

1/2 szklanki cukru

ok. 200 g mąki

150 g świeżego szpinaku baby

łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/4 szklanki oleju rzepakowego

łyżeczka soku z cytryny Składniki na ciasto 2 3 małe jajka

1/2 szklanki cukru

ok. 200 g mąki

150 g pure z dyni (ok. 300 g surowej)

łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/4 szklanki oleju rzepakowego Dodatkowo ok. 4 figi

cukier puder Wykonanie

Ciasto 1. Olej zmiksować ze szpinakiem i sokiem z cytryny. Jajka połączyć z cukrami oraz przygotowaną wcześniej papką szpinakową. Do ciasta przesiać połączoną z proszkiem do pieczenia mąkę. Wymieszać powoli, ale tylko do połączenia składników.

Ciasto 2. Surową dynię pokroić na mniejsze kawałki i upiec w piekarniku do miękkości (ok. 30 minut w temperaturze 170 stopni). Po upieczeniu wystudzić, obrać ze skóry i zmiksować z olejem. Dalej postępować tak jak przy pierwszym cieście: jajka połączyć z cukrami, dodać zmiksowane z olejem pure z dyni, a na końcu przesianą z proszkiem mąkę.

Spód formy (24x24) wyłożyć papierem do pieczenia. Przygotowane ciasta naprzemiennie łyżką wylewać na środek formy. Na wierzchu ułożyć pokrojone w plastry figi. Ciasto piec do suchego patyczka - około godziny w temperaturze 170 stopni. W trakcie pieczenia ciasto można przykryć folią aluminiową, aby się zbytnio nie przyrumieniło.

Ostudzone delikatnie oprószyć cukrem pudrem.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Ciasto dyniowe z jesiennymi owocami [PRZEPIS]

Ciasto dyniowe z jesiennymi owocami. Fot. Anna Loska Składniki 2 szklanki dyni startej na drobnej tarce

2 i 1/2 szklanki mąki pszennej

2 szklanki cukru

1 i 1/4 szklanki oleju

4 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki sody

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

7 fig

2 gruszki

6 śliwek

2 garści orzechów laskowych

100 g mlecznej czekolady Wykonanie

Jajka utrzeć z cukrem, dodać pozostałe składniki oraz połowę owoców pokrojonych w kostkę i orzechy. Wymieszać i przelać do tortownicy o średnicy 26 cm. Piec w temperaturze 200 stopni przez około 50-60 min. Wystudzone ciasto polać po wierzchu czekoladą rozpuszczoną w kąpieli wodnej. Zanim czekolada zastygnie, na wierzchu ciasta ułożyć pokrojone pozostałe owoce.

Przepis Anny Loski

Pączki dyniowe z solonym karmelem dyniowym [PRZEPIS]

Pączki dyniowe z solonym karmelem dyniowym. Fot. Jagoda Paździor-Saba Składniki na pączki dyniowe

3 szklanki mąki pszennej 450

3 łyżki mąki ziemniaczanej

2 jajka

150 g masła

1/2 szklanki cukru

1 szklanka purée z dyni masłowej

40 g drożdży

3 łyżki mleka

po pół łyżeczki mielonych: cynamonu, goździków, gałki muszkatołowej, imbiru

szczypta soli



Składniki na solony karmel dyniowy 5-6 łyżek purée z dyni

2/3 szklanki drobnego cukru

3 łyżki masła

sól morska

Wykonanie

Pączki. Dynię masłową pokroić na ćwiartki, piec w 180 stopniach przez ok.40 minut. Wystudzić, wydrążyć miąższ i przetrzeć przez sito.

Drożdże wymieszać z łyżką cukru, aż się rozpuszczą. Utrzeć z łyżką mąki i zalać ciepłym mlekiem. Odstawić na 15 minut w ciepłe miejsce.

Mąki przesiać przez sito, dodać jajka, miękkie masło, cukier, sól, purée z dyni i przyprawy. Wyrobić gładkie ciasto. Powinno być dość rzadkie.

Ciasto zostawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na 40 minut.

Stolnicę obsypać mąką, partiami rozwałkować ciasto i wyciąć krążki.

Krążki ciasta ułożyć na papierze do pieczenia, zrobić w nich dziurki i piec w piekarniku nagrzanym do 160 stopni przez 20 minut.

Karmel dyniowy. W garnku o podwójnym dnie podgrzać cukier. Nie mieszać.

Gdy karmel będzie złoty, zdjąć garnek z ognia i dodać masło oraz purée z dyni. Wymieszać.

Postawić ponownie karmel na małym ogniu, gotować przez ok.3 minuty nieustannie mieszając, aż zgęstnieje.

Karmel wystudzić. Posmarować nim pączki i posypać solą.

Przepis Jagody Paździor-Saby

