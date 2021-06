Ciasto z truskawkami i kruszonką – najlepsze przepisy naszych Czytelników

Wykonanie Podgrzać mleko. W misce wymieszać pokruszone drożdże, pół łyżki mąki i pół łyżki cukru. Rozpuścić niewielki kawałek masła. Ciepłym mlekiem zalać drożdże, wymieszać i zostawić do wyrośnięcia (ok. 5-8 min). Mąkę przesiać z solą i cukrem. Wlać drożdże i wymieszać. Po połączeniu składników dodać dwie łyżki rozpuszczonego masła. Zagnieść i zostawiamy ciasto do wyrośnięcia na godzinę. Truskawki wymyć. Ciasto wyłożyć na blachę posmarowaną masłem i obsypaną bułką tartą. Zostawić na 20 min pod przykryciem. Z masła, cukru i mąki zrobić kruszonkę, łącząc składniki. Na ciasto wyłożyć truskawki pokrojone w połówki. Truskawki posypać kruszonką i włożyć do nagrzanego piekarnika (180 stopni) na 40 minut (do suchego patyczka). Przepis Aleksandry Faiks

Składniki na kruszonkę:

10 dag masła

10 dag cukru kryształu

20 dag mąki pszennej

Wykonanie

Margarynę rozpuszczamy i studzimy. Przelewamy do miksera, dodajemy mleko oraz cukier puder. Mieszamy na niskich obrotach. Dodajemy po jednym jajku.

Składniki suche: mąkę, budynie, proszek do pieczenia przesiewamy, mieszamy. Dodajemy stopniowo do ucieranego ciasta. Na końcu wlewamy kilka kropel olejku waniliowego.

Z przygotowanego ciasta odlewamy około 1/3, dodajemy do niej kakao, mieszamy. Do pozostałych 2/3 dodajemy rodzynki. Na wyłożoną papierem tortownicę wylewamy najpierw ciasto ciemne i wyrównujemy. Na to nakładamy ciasto jasne z rodzynkami.

Jabłko obieramy, usuwamy środek i dzielimy na ok. 16 części. Do miski wsypujemy mąkę i cynamon, wrzucamy jabłka i mieszamy, tak by się delikatnie "oblepiły". Nadmiar mąki zdmuchujemy.

Podobnie robimy z truskawkami. Owoce układamy obok siebie, wbijając je lekko w ciasto. Wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy około 45 minut. Po tym czasie wyciągamy i posypujemy przygotowaną wcześniej kruszonką.

Kruszonkę przygotowujemy po włożeniu ciasta do piekarnika. Składniki zagniatamy ze sobą i wkładamy do zamrażarki na pół godziny. Wyciągamy, ścieramy na grubych oczkach tarki, po czym rozłożone na folii spożywczej ponownie wkładamy do zamrażarki na 10-15 minut. Kruszonką posypujemy podpieczone wcześniej ciasto. Pieczemy kolejne 30 minut. Możemy sprawdzić wykałaczką, jeśli nie jest mokra, to znaczy, że ciasto jest upieczone. Uważajmy tylko, by nie natrafić na owoc, bo wtedy się nie wyznamy. Wyciągamy, studzimy i podajemy posypane cukrem pudrem. Smacznego!

Przepis Joanny Tokarz