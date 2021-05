Ciekawy sondaż. Nowa partia Hołowni i Trzaskowskiego pokonałaby PiS

Gdyby wybory miały odbyć się w niedzielę 23 maja, to najwięcej głosów zdobyłaby Zjednoczona Prawica, którą poparłoby 30,9 proc. respondentów, co oznacza wzrost poparcia dla tej partii o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniej fali badania. Ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołownii zanotowało niższe wyniki o 3,1 p.p. i poparłoby je 20,5 proc. badanych. Koalicja Obywatelska cieszyłaby się poparciem 16,6 proc. ankietowanych, a Konfederację poparłoby 7,7 proc. respondentów.

W parlamencie znalazłaby się jeszcze Lewica, na którą swój głos oddałoby 6,4 proc. Polaków. Pozostałe partie znalazłyby się poza parlamentem. Ponad 13 proc. badanych nie zdecydowało, na kogo oddać swój głos.

Dodatkowo zadano pytanie o potencjalne poparcie dla ugrupowania, które mogłoby powstać z połączenia zwolenników Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołownii. Hipotetyczne powstanie takiej partii mogłoby zmienić scenę polityczną w Polsce. Nowa partia mogłaby liczyć na poparcie 32,1 proc. społeczeństwa, wyprzedzając nieznacznie koalicję Zjednoczonej Prawicy o 0,6 p.p.