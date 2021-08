Cracovia. Pasiasty winyl! Premiera z udziałem twórców i piłkarzy "Pasów" [ZDJĘCIA]

- To rarytas. Płyta nie jest i nie będzie dostępna w sprzedaży - mówi Tomasz Siemieniec, były piłkarz i kierownik drużyny Cracovii, który dołożył rękę do powstania pasiastego winyla. - Połowę nakładu wręczyliśmy ludziom, którzy pomagali w wydaniu płyty, którzy składali się na jej wydanie. Druga połowa trafiła do fundacji Pasiaste Marzenia i te egzemplarze będzie można licytować na aukcjach, z których dochód fundacja przeznacza na potrzebujących - dodaje.

Na płycie znalazło się sześć utworów. Strona pierwsza: Hejnał Mariacki, hymn Macieja Maleńczuka, "Pasiaste serce" Jacka Chruścińskiego. Strona druga: hymn Cracovii autorstwa Aleksandra "Makino" Kobylińskiego, piosenka na 100-lecie Cracovii zespołu Wu-Hae i instrumentalna wersja utworu "Cracovia to jest duma".

- Maciek Maleńczuk na tę okazję nagrał specjalną wersję hymnu, na gitarze 12-strunowej. Trochę różni się od tej wersji, którą znamy za stadionu - wyjaśnia Siemieniec. - Nie numerowaliśmy poszczególnych egzemplarzy płyty, bo bez tego jest to rzecz wyjątkowa. Nie słyszałem o tym, żeby piosenki o jakimś innym polskim klubie zostały wydane na winylu. Nasza płyta nie jest czarna, tylko biało-czerwona. Okładki zaprojektowaliśmy w dwóch wersjach: biało-czerwonej i czarno-złotej, jest wkładka z tekstami utworów. Ogólnie całość wygląda pięknie! - przekonuje były piłkarz "Pasów", obecnie członek zarządu fundacji Pasiaste Marzenia.