Cracovii brakuje polotu. Została jej już tylko liga

Fatalne karne Cracovii

Krakowianie byli wyraźnym faworytem tej konfrontacji, ale nie podołali. Mimo przewagi, nie potrafili zdobyć bramki, a gdy przyszło do ostatecznej rozgrywki – w serii jedenastek – zawiodły ich nerwy. Aż trzech zawodników (Pelle van Amersfoort, Matej Rodin, Otar Kakabadze) zmarnowało rzuty karne, trafił tylko Rivaldinho.

- Rzuty karne? Trenowaliśmy je w przeddzień meczu i wyglądało to zupełnie inaczej… - stwierdził po meczu Probierz.

Jego podopieczni mogli jemu i sobie zapewnić spokój dużo, dużo wcześniej, ale Jakub Myszor, Filip Balaj czy van Amersfoort nie wykorzystali okazji. - Zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie, utrzymywaliśmy się przy piłce, byliśmy agresywni, potrafiliśmy do pola karnego rozgrywać nieźle piłkę, ale solą futbolu jest zdobywanie bramek... Szwankowało ostatnie podanie, było nie w tempo, to jest element nad którym ciągle pracujemy - mówi szkoleniowiec. - Spośród tych zawodników, którzy dostali szansę jedni zaprezentowali się lepiej, drudzy gorzej. Gdyby Myszor miał więcej spokoju, to mogliśmy "otworzyć" ten mecz, byłoby to inne spotkanie. Ale taka jest piłka, jak się nie potrafi strzelić to podnosi się morale ŁKS-u, który był zdeterminowany, walczył o każdą piłkę.