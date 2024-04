Czarodzieje koszykówki z Harlem Globetrotters trenowali uczniów w Tarnowie. Zajęcia odwiedził ambasador USA Mark Brzezinski. Zdjęcia!

Harlem Globetrotters ruszają w trasę po Polsce. Zaczęli od Tarnowa

Sportowcy jak na prawdziwe gwiazdy przystało, zafundowali widowni na sam początek niezwykłe koszykarskie show i dali popis swoich niezwykłych umiejętności. Zaprosili także uczniów tarnowskich szkół do treningu. Była wspólna rozgrzewka, ćwiczenia oraz rzucanie piłką do kosza. Z twarzy zarówno młodych zawodników, jak i mistrzów nie schodził uśmiech. Ci ostatni na parkiecie czuli się jak ryba w wodzie i już w pierwszych minutach podbili serca widowi.

- Podczas naszych spotkań staramy się przekazać młodym ludziom, że warto mieć pasję i ją realizować. W Tarnowie było niesamowicie, nie spodziewaliśmy się, że aż tyle osób przyjdzie by z nami trenować. Świetnie się bawiliśmy. Żałujemy, że nie możemy tu trochę dłużej zostać – podkreśla Paweł "Dazzle" Kidoń z Harlem Globetrotters.

W Tarnowie amerykańska drużyna koszykarska rozpoczęła 10-dniową trasę Globetrotters po Polsce w ramach ich światowej trasy 2024.

- To dla naszego miasta wyróżnienie - najpierw trening, a potem pokaz otwarty w Arenie Jaskóła (przyp. red. 22 kwietnia godz. 19 ). To jest ważne, aby pokazać, że sport może łączyć, mimo że to czasem ciężka rywalizacja, ale walczymy do końca– zaznacza Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.