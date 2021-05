Dąbrowa Tarnowska. Budka o usunięciu Rasia i Zalewskiego z PO: Nie wylatuje się z Platformy za krytykę kogokolwiek, ale za nielojalność

Podkreślał, że decyzja zarządu PO o wykluczeniu posłów została podjęta po długiej dyskusji i – jak wyliczył - tylko 3 osoby na 30 osób, głosowały przeciwko wykluczeniu z partii posła Rasia i 3 osoby przeciw wykluczeniu posła Zaleskiego.

- To powinno dać im do myślenia a nie tym, co podejmowali decyzje. Nie wylatuje się z Platformy - dopóki ja jestem przewodniczącym - za krytykę kogokolwiek, ale wylatuje się z Platformy za nielojalność. Wylatuje się za podważanie ciężkiej pracy koleżanek i kolegów, wylatuje się przede wszystkim za to, ze ktoś w trudnych czasach próbuje rozwalać Platformę od wewnątrz i na to nigdy nie będzie zgody z mojej strony - podsumował.