Rozmowy z samorządowcami i sieć biur. Nowa poseł podsumowuje pierwsze miesiące swojej pracy

- Ministerstwa są już poukładane. Mamy do kogo pójść i merytorycznie rozmawiać. Pierwszy trzy miesiące były ciężkie. Nikt nie chce być szarym pracownikiem w ministerstwie. Jak mogą iść do korporacji i tam zarabiać, to wybierają taką pracę. W ministerstwach muszą być ludzie z misja, którzy zagryzają zęby. Partyjny pracowników trzeba było usunąć, a nowi nie garną się do pracy - mówi o sytuacji w ministerstwach Weronika Smarduch.

- Sprawa wa cały czas toczy się w prokuraturze. Nic nie zostało umorzone, ale bez twardych wyroków nie mamy co ingerować. Ministerstwo ma zrobić audyt i czekamy na informacje.

Wiele osób do nas przychodzi i zgłasza problemy. To wszystko wymaga weryfikacji.

My to zgłaszamy, nie pracujemy za prokuraturę, czy policję. Nie mamy takich kompetencji, czy uprawnień, żeby podejmować decyzje bez analizy dokumentów i przesłuchania świadków. Sprawa cały czas się toczy - zaznacza Weronika Smarduch informując jednocześnie, że sama sprawa będzie długo trwała. Samo zawiadomienie do prokuratury miało mieć 20 stron. - Do samego Orlenu trzeba było stworzyć cały zespół prokuratorów. Już prokuratura jest zatkana tymi największymi sprawami, a co dopiero jak wejdą mniejsze sprawy - dodaje poseł.

Pilny problem ze ściekami

Są jednak sprawy, które nie mogą zwlekać. Jedną z nich jest problem oczyszczalni ścieków w Zakopanem i Nowym Targu, które są na granicy swoich możliwości przerobowych. Kolejnym problemem jest niemal brak możliwości pozyskania dofinansowań na rozbudowę istniejącej infrastruktury, a wszystko przez niedostosowane do turystycznych realiów regionu.