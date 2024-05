Dawid Kroczek pozostanie trenerem Cracovii. Nowa umowa szkoleniowca Jacek Żukowski

Dawid Kroczek poprowadzi Cracovię w przyszłym sezonie Andrzej Banas

Trener Cracovii Dawid Kroczek na dłużej pozostanie na swoim stanowisku. To, czego wszyscy oczekiwali po tym, jak zespół utrzymał się w ekstraklasie, stanie się faktem. Klub w mediach społecznoościowych dał to jasno do zrozumienia, a nowa umowę ogłosi w czwartek.