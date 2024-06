Do otwarcia nowego basenu w Gorlicach coraz bliżej. Wodny i tradycyjny plac zabaw są już gotowe. Zobaczcie, co dzieje się na budowie Agnieszka Nigbor-Chmura

Strzałem w dziesiątkę będzie wodny plac zabaw zbudowany na okręgu z wodnym tunelem, kwiatami i grzybkami - wodotryskami. Takie miejsce, w którym nawet najmłodsi będą mogli korzystać z różnych form atrakcji wodnych. Agnieszka Nigbor-Chmura Zobacz galerię (35 zdjęć)

Jeszcze tylko kilkadziesiąt dni dzieli gorliczan od otwarcia wymarzonego, nowego basenu otwartego, bo choć to modernizacja 45-letniego obiektu, na którą miasto wyda 15 mln złotych, to wszystko będzie w nim nowe. Gotowe są już dwa place zabaw tradycyjny i wodny i to, co ma sprawiać największą frajdę maluchom - dysze, które będą tryskać wodą.