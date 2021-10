Dodatkowe tramwaje i autobusy dojadą w rejon cmentarzy [SZCZEGÓŁY]

Linie tramwajowe:

linie 82 i 84 będą kursować w godzinach ok. 9:00 – 17:00 z częstotliwością co 20 minut.

Linie autobusowe:

linie 105/405 i 184:

będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy

w godzinach ok. 9.00 – 17.00 częstotliwość kursowania zostanie zwiększona do 10 minut

wszystkie kursy w godz. ok. 9.00 – 19.00 zostaną wydłużone do pętli Cmentarz Batowice (w przypadku linii 105/405 wszystkie kursy realizowane w kierunku pętli Cmentarz Batowice są oznaczone numerem 405).