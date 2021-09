Kraków. Linia tramwajowa do Górki Narodowej niemal jak w San Francisco. Wciąż jednak nie mogą zbudować pętli [ZDJĘCIA]

- Budowie linii tramwajowej do Górki Narodowej towarzyszą ogromne utrudnienia, ale jakoś mieszkańcy zaciskają zęby, żeby przetrzymać, bo to inwestycja wyczekiwana od lat. Rośnie jednak niepokój, czy prace zakończą się w wyznaczonym terminie. Mam co do tego coraz większe wątpliwości - komentuje Łukasz Chornikowski, mieszkający w rejonie budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej.