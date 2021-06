Dominikowice. Piknik na Łysuli sprowadził całe rodziny. Dzieciom nie przeszkadzał nawet lejący się z nieba żar [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Dzieciom, które przyszły na piknik na Łysuli (Dominikowice) upał nie przeszkadzał. Nawet na moment nie odebrał im energii, a chwilami wydawało się wręcz, że go nie czują. Tańczyły, grały, bawiły się przez kilka dobrych godzin. Od czasu do czasu któreś wpadało do mini-barku po porcję ciasta albo coś do picia. W tym samym czasie dorośli próbowali nieco się ochłodzić w cieniu. W końcu jednak zostali zmuszeni stanąć do rodzinnych zawodów sprawnościowych. Trzeba była poskakać na skakance, próbować pokonać kilka metrów w worku w jak najkrótszym czasie. Organizatorzy - Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Persiina zadbali, by wszyscy zostali nagrodzeni.