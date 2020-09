Dorota Masłowska i Medicine. Kontrowersyjna reklama krakowskiej firmy ze znaną pisarką w roli głównej

„Wypalenie, pustka, smartfonoza, to narastające problemy wielu osób. Na szczęście jest terapia. Odzież Medicine to kompleksowe oddziaływanie na niepokój i inne efekty zagrożeń cywilizacyjnych. Medicine – uśnieża ból istnienia” – głosi nowa reklama marki odzieżowej, w której wzięła udział pisarka Dorota Masłowska.

W sieci zawrzało. Od komentarzy internautów, po specjalistów. Od komentarzy przypominających, że depresja to nie jest stan, który można wyleczyć nowymi ciuchami, poprzez uwagi osób chorujących na depresję, które poczuły się urażone, aż po apele specjalistów walczących o to, by osoby z depresją czy zaburzeniami lękowymi, myślami samobójczymi korzystały z pomocy specjalistów – internauci poczuli, że tym razem marka odzieżowa zagrała nieetycznie.