Dożynki coraz bliżej. Przypominamy, jakie kwiaty i zioła powinny się znaleźć w żniwnym bukiecie. Oto nasz krótki poradnik [ZDJĘCIA]

Olkuscy policjanci zabezpieczyli sześć nielegalnych automatów do gier hazardowych

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie ujawnili i zabezpieczyli sześć automatów do gier hazardowych, które znajdowały się w jednym z lokali w Olkuszu. Policjanci prowadzą liczne kontrole nielegalnych punktów urządzania gier na automatach hazardowych. Działania te prowadzone są zarówno samodzielnie, jak również we współpracy z innymi instytucjami, które walczą na co dzień z tym nielegalnym procederem.