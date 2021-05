Droga Nowy Sącz - Korzenna zablokowana. 67-letnia kobieta zabrana do szpitala

Top 20 popularnych blogów z Małopolski. Sprawdź, o czym piszą

Blogerzy, instagramerzy, youtuberzy to z ich mediów czerpiemy dziś wiedzę na wiele tematów. O czym piszą blogerzy z Krakowa i okolic? Kogo warto śledzić? Sprawdźcie, kto wie, jaka restaurację odwiedzić, na jaki film się wybrać i co przeczytać. W co się ubrać? Krakowskie blogerki i blogerzy wiedzą to.