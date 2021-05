Drzewka ozdobne na balkon i do ogrodu. Iglaste, liściaste, owocowe oraz kwiatowe - najlepsze propozycje i sposób pielęgnacji [ZDJĘCIA]

Bez wątpienia do najczęściej wybieranych należą drzewka kwiatowe . Są to na przykład:

Dla osób, które oprócz pięknego wyglądu liczą na dodatkowe korzyści z posiadania drzewka na balkonie, polecamy drzewka owocowe na pniu . Dzięki temu będziemy mogli wyhodować własne, naturalne i pyszne owoce, nawet jeśli mieszkamy w bloku. Będą to głównie drzewka przeznaczone do uprawy pojemnikowej, czyli między innymi:

Słońce sprzyja także wzrostowi drzewek iglastych, takich jak jałowce, tuje lub modrzewie. Z kolei w cieniu znakomicie będą rosły cisy.

Jak dbać o drzewka na balkonie?

Pamiętajmy, że jeśli chcemy mieć piękne drzewka na balkonie, to musimy o nie specjalnie dbać. Doniczki nie zapewniają im tyle ziemi i minerałów, ile gleba w ogrodzie. Rośliny wymagają więc bardzo systematycznego podlewania oraz nawożenia, które musi zostać dostosowane do każdej rośliny z osobna. Warto więc skorzystać z gotowych mieszanek, które zawierają odpowiednią ilość i zestaw soli mineralnych. Nie należy jednak robić tego zbyt często, aby nie dopuścić do przenawożenia.