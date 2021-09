Dwóch zawodowych przestępców za kratami. Jeden dostarczał narkotyki, drugi sprzedawał je w Gorlicach

To byli zawodowi przestępcy. Tak mówią śledczy o ludziach, którzy z procederu przestępczego uczynili sobie główne źródło dochodu i tym samym utrzymania. Tak było zarówno w przypadku Jakuba O. z Gorlic, jak i Huberta Cz. z gminy Skołyszyn, przy których poza narkotykami, znaleziono również 13 tys. złotych. To zysk z tego, co udało się im sprzedać w regionie.

Wszystko wskazuje na to, że to z Podkarpacia, a konkretnie powiatu jasielskiego, gminy Skołyszyn, szerokim strumieniem do Gorlickiego płynęły narkotyki. Proceder udaremnili gorliccy policjanci.

- To tygodnie ciężkiej pracy i bardzo udana akcja policjantów z gorlickiej komendy - podkreśla Sławomir Korbelak, prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorlicach.

Pierwszy zatrzymany został Jakub O. pod zarzutem udzielania narkotyków dla uzyskania korzyści majątkowej, czyli za tzw. dealerkę. Mężczyzna miał przy sobie 32 gramów marihuany i 14 gramów amfetaminy. To jedynie tylko pozostałości po tym, co udało się mu sprzedać. 30-latek znany jest policji i organom ścigania, bo był wielokrotnie karany w sprawach narkotykowych.