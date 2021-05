Egzamin ósmoklasisty 2021 - harmonogram, tematy, powtórka. Co trzeba powtórzyć na egzamin ósmoklasisty? Co było w zeszłym roku?

Egzamin ósmoklasisty - powtórka, przecieki. Co NA PEWNO trzeba powtórzyć na egzamin ósmoklasisty?

Przeczytajcie krótki poradnik, z którego dowiecie się, co na pewno musicie powtórzyć na egzamin ósmoklasisty 2021. Niektóre rzeczy co roku się powtarzają, zatem warto skupić się właśnie na tych kwestiach i tematach, żeby jak najlepiej przygotować się na egzamin.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z POLSKIEGO - co było w zeszłym roku?

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego jest podzielony na dwie części. W pierwszej znajdują się dwa teksty, na podstawie których należy wypełnić kolejne zadania. Jeden tekst jest tekstem literackim, natomiast drugi może być tekstem naukowym, popularnonaukowym lub publicystycznym. Druga część egzaminu to dłuższa wypowiedź pisemna. W zeszłym roku uczniowie mieli do wyboru jeden temat z dwóch i musieli napisać o nim wypracowanie. Wypowiedź pisemna jest najważniejszym elementem testu z polskiego – można za nie otrzymać aż 20 punktów, zatem dobrze się do niego przyłożyć. Cały test nie może mieć więcej niż 26 zadań. Czas przeznaczony na jego napisanie to 120 minut.