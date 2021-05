EGZAMIN ósmoklasisty 2021 polski ARKUSZ + ODPOWIEDZI. "Pan Tadeusz" na egzaminie ósmoklasisty z j. polskiego

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021: JĘZYK POLSKI - ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI. Zakończył się już egzamin ósmoklasistów z j. polskiego. Już wiadomo, że tematem rozprawki był "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Pamiętajcie, że w dniu egzaminu ok. godz. 13 znajdziecie na naszej stronie arkusz z zadaniami.

Egzamin ósmoklasisty 2021. "Egzamin był łatwiejszy niż próbny" W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka przy al. Kijowskiej do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 60 uczniów. Jedną z nich była Kamila Jurkowska z klasy 8 A, która przyznaje, że do egzaminu podeszła bez stresu. - Mam wrażenie, że egzamin był łatwiejszy niż próbny. Z lektur był Pan Tadeusz, a potem trzeba było napisać rozprawkę o tym jak wydarzenie wpływają na nas i jak nas zmieniają. Odwołałam się do trzech lektur: Opowieść wigilijna, Mały książę i Stary człowiek i morze. Myślę, że dobrze mi poszło – mówi Kamila. Magdalena Mazur, dyrektor szkoły zapewnia, że pierwszy dzień egzaminów przeszedł bezproblemowo, choć nie obyło się bez emocji. - Widać było po niektórych uczniach, że trochę się stresują. Po oddaniu prac nie wszyscy byli zadowolenie z tego co napisali, ale myślę, że to efekt emocji i kiedy zaczną analizować na chłodno swoją pracę, okaże się, że nie było tak źle – mówi Magdalena Mazur.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Goszczyńskiego do egzaminu przystąpiła jedna klasa składająca się z 25 uczniów. Julia Wiśniowska, przyznaje, że nie udało jej się do końca pokonać stresu. - Z tego co widziałam lektura niektórym moim kolegom i koleżankom sprawiła problemy. Ja myślę, że wypracowanie poszło mi dobrze. Teraz czekamy na wyniki - mówi Julia. Anna Igar-Makowska, wicedyrektor placówki przyznaje, że część uczniów wychodziła z egzaminu w emocjach. - Z jednej strony byli zadowoleni, a z drugiej mówili, że nie do końca. Teraz muszą odpocząć, żeby jutro na spokojnie podejść do zadań z matematyki – mówi Anna Igar-Makowska.

Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty 2021 Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała listę lektur obowiązkowych, których znajomość podczas egzaminu ósmoklasisty może okazać się niezbędna. Są to:

Charles Dickens, "Opowieść wigilijna"

Aleksander Fredro, "Zemsta"

Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec"

Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady" cz. II, "Pan Tadeusz" (całość)

Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę"

Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik"

Juliusz Słowacki, "Balladyna"

wiersze wybranych poetów Egzamin ósmoklasisty. Przykładowe zadania egzaminacyjne Aby pomóc uczniom w przygotowaniu, przedstawiamy wybrane zadania, które pojawiły się na zeszłorocznym egzaminie ósmoklasisty: Która sytuacja spowodowała zmianę nastawienia mieszkańców Rzymu w przytoczonym fragmencie Quo vadis? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. Deklamowanie wierszy przez władcę Rzymu.

B. Wypowiedź Tygellina dotycząca gotowości wojsk.

C. Obecność pretorianów wśród zbuntowanego tłumu.

D. Złożenie przez Petroniusza obietnic w imieniu cezara.

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do całego utworu Quo vadis. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Neron i Petroniusz to postacie historyczne. P F

Prześladowanie chrześcijan to jeden z wątków historycznych w powieści Henryka Sienkiewicza. P F 6.1. Do podanej tezy sformułuj argument. Zilustruj go innym – niż w przytoczonym fragmencie – wydarzeniem z Quo vadis. Teza: Petroniusz był skutecznym mówcą.

Argument: Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Sformułowania rozszalała fala i morze głów podkreślają liczebność pretorianów powstrzymujących protestujący tłum. P F

O stosunku Nerona do buntującego się tłumu świadczy określenie tłuszcza, którego cezar używa w swojej wypowiedzi. P F

Na forum internetowym trwa dyskusja na temat Czy pasja nadaje cel i sens naszemu życiu?. Zabierz głos w dyskusji – napisz komentarz, w którym przedstawisz swoje stanowisko i poprzesz je dwoma argumentami. 18.1. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. W wypowiedzeniu Stąd efektem oddawania się pasji jest poczucie naładowania akumulatorów podkreślony wyraz to rzeczownik A/B, pełniący funkcję C/D. A. w bierniku C. przydawki

B. w dopełniaczu D. dopełnienia W którym z wyrazów pisownia „rz” jest zgodna z tą samą szczegółową zasadą ortograficzną, co zastosowana w wyrazie przyjemności? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. rzadko

B. kojarzy

C. kulturze

D. potrzebę

Temat 1.

Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego i wykaż, że ich przeczytanie może uczynić czytelnika mądrzejszym. Temat 2.

Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który podczas spotkania nauczył Cię czegoś ważnego. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. Egzamin ósmoklasisty 2021. Szczegółowy harmonogram Wciąż panująca pandemia spowodowała przesunięcie egzaminu aż o miesiąc. Odbędzie się on nie w kwietniu, jak to miało miejsce do tej pory, lecz w maju. Termin główny: język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 Termin dodatkowy: język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Czas trwania poszczególnych części egzaminu: język polski 120 minut

matematyka 100 minut

język obcy nowożytny 90 minut

Uczniowie wracają do szkół w systemie hybrydowym