Fala pożarów w Małopolsce. Strażacy radzą, by każdy miał w domu gaśnicę

Pojawiło się jednak inne zagrożenie. - W tym roku w Małopolsce mieliśmy już ponad 80 pożarów lasów, z czego ponad 30 było w czerwcu - mówi nam Woźniak. To efekt m.in. wspomnianych już wcześniej upałów. - Kiedy mamy do czynienia z wysoką temperaturą, a do tego nie ma opadów, wówczas wilgotność ściółki spada i czasami dochodzi do pożarów - podsumowuje Woźniak.