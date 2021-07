Festiwal sukien ślubnych z drugiej ręki. Tu spotkały się byłe i przyszłe panny młode

Podczas tegorocznej, drugiej edycji Festiwalu Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki Wiecznie Biała, każda była i przyszła panna młoda miała okazję sprzedać lub kupić suknię ślubną.

- Na co dzień staram się, żeby moje decyzje zakupowe były przemyślane, na przykład dbam o to aby wykorzystywać wielokrotnie to, co już istnieje. Podążając za tą ideą, postanowiłam zorganizować festiwal sukien ślubnych z drugiej ręki - tłumaczy organizatorka wydarzenia na swoim blogu "Wiecznie Biała".