Fiat seicento a może betoniarka po wojsku? Są do kupienia na przetargu AMW w Krakowie [ZDJĘCIA]

Wojsko szuka też chętnych na sprężarki powietrza (250-300 zł) oraz butle do jego transportu (2,5 tys. zł). 14 pozycji przetargowych to te, które zainteresują klientów z branży recyklingowej. Mogą nabyć złom, przepracowane płyny, oleje i smary.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe oraz złożenie pisemnej oferty (można ją przesłać, doręczyć) w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3, w terminie do 15 września do godziny 13.

Szczegóły dotyczące przetargu zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy/Sprzęt wojskowy/Przetargi”.