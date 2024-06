Filmowe hity pod rozgwieżdżonym niebem. W piątek 21 czerwca startuje Kino na Tarasie przy krakowskim kinie Agrafka

Jak co roku kino Agrafka zaprasza na pokazy filmowe do kina plenerowego pod rozgwieżdżonym krakowskim niebem. Na widzów czekać będą najlepsze propozycje kinowe z minionego sezonu oraz filmowe nowości ułożone w 10 tematycznych tygodni. Start w piątek 21 czerwca.

Polski Fiat sprzed 51 lat!

Po raz czternasty przez całe wakacje, codziennie wieczorem o 21.30 na tarasie Kina Agrafka odbywać się będą seanse, które w razie niepogody przenoszone są do sali kinowej. Kino na Tarasie dysponuje 49 miejscami - są to leżaki i fotele kinowe. Duży ekran, dobrej jakości projektor full HD oraz gwiaździste niebo, zapewnią świetny relaks u schyłku każdego letniego dnia. Bilety w cenie 20 zł do kupienia w kasie kina oraz on-line.

21. WAKACYJNE PODRÓŻE FILMOWE | Kino Na Tarasie | 21 czerwca – 31 sierpnia 2024

Tydzień 1 | 21 – 27 czerwca | FRANCUSKIE RENDEZ - VOUS 21 czerwca | piątek 21:30 ANATOMIA UPADKU | Anatomie d’une chute reż. Justine Triet, Francja 2023, 150’ 22 czerwca | sobota

21:30 BĘDZIE LEPIEJ | Une année difficile reż. Olivier Nakache, Éric Toledano, Francja 2023, 120’ 23 czerwca | niedziela 21:30 TYLKO MY DWOJE | L’amour et les forets, reż. Valerie Donzelli, Francja 2023, 105’ Premiera!!! 24 czerwca | poniedziałek 21:30 PIĘĆ DIABŁÓW | Les cinq diables reż. Léa Mysius, Francja 2022, 103’ 25 czerwca | wtorek 21:30 KOCHANICA KRÓLA JEANNE DU BARRY | Jeanne du Barry reż. Maiwenn, Francja 2023, 113’ 26 czerwca | środa 21:30 PORTRET KOBIETY W OGNIU | Portrait de la juene fille en feu reż. Céline Sciamma, Francja 2019, 120’ 27 czerwca | czwartek 21:30 STRACONE ZŁUDZENIA | Illusions perdues reż. Xavier Glannoli, Francja/Belgia 2021, 149‘ Tydzień 2 | 28 czerwca - 4 lipca | W 7 DNI DOOKOŁA ŚWIATA

28 czerwca | piątek 21:30 POPRZEDNIE ŻYCIE | Past Lives reż. Celine Song, USA 2023, 106’ 29 czerwca | sobota 21:30 PERFECT DAYS | Perfect Days reż. Wim Wenders, Japonia/Niemcy 2023, 123’ 30 czerwca | niedziela 21:30 STREFA INTERESÓW | The Zone of Interest reż. Jonathan Glazer, Polska/Wlk. Brytania/USA 2023, 105’ 1 lipca | poniedziałek 21:30 CZTERY CÓRKI | Les filles d’Olfa reż. Kaouther Ben Hania, Francja/Tunezja/Niemcy 2023, 107’ 2 lipca | wtorek 21:30 ARAB BLUES | Un divan a Tunis reż. Manele Labidi, Francja/Tunezja 2019, 88’ 3 lipca | środa 21:30 OSIEM GÓR | Le otto mantagne reż. Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch, Włochy/Belgia/Francja 2022, 147’ 4 lipca | czwartek 21:30 HUMANITARNA WAMPIRZYCA POSZUKUJE OSÓB CHCĄCYCH POPEŁNIĆ SAMOBÓJSTWO | Vampire humaniste cherche suicidaire consentant

reż. Ariane Louis-Seize, Kanada 2023, 90’ Pokaz przedpremierowy! Tydzień 3 | 5 - 11 lipca | W KRAINIE GHIBLI 5 lipca | piątek 21:30 SPIRITED AWAY: W KRAINIE BOGÓW | Sen to Chichiro no Kamikakush reż. Hayao Miyazaki, Japonia 2001, 125’ 6 lipca | sobota 21:30 KSIĘŻNICZKA MONONOKE | Mononoke-hime reż. Hayao Miyazaki, Japonia 1997, 133’ 7 lipca | niedziela 21:30 TAJEMNICZY ŚWIAT ARIETTY | Krigurashi No Arietti reż. Hiromasa Yonebayashi, Japonia 2010, 94’ 8 lipca | poniedziałek 21:30 RUCHOMY ZAMEK HAURU | Hauru no ugoku shiro reż. Hayao Miyazaki, Japonia 2004, 119’ 9 lipca | wtorek 21:30 PONYO | Gake No Ue No Ponyo reż. Hayao Miyazaki, Japonia 2008, 100’ 10 lipca | środa 21:30 NARZECZONA DLA KOTA | Neko No Ongaeshi reż. Hiroyuki Morita, Japonia 2002, 75’

11 lipca | czwartek 21:30 SPIRITED AWAY: W KRAINIE BOGÓW | Sen to Chichiro no Kamikakush reż. Hayao Miyazaki, Japonia 2001, 125’ Tydzień 4 | 12 – 18 lipca | FILMY Z PÓŁNOCY 12 lipca | piątek 21:30 MATKA SIEDZI Z TYŁU | A Ferd med Mommu reż. Hilmar Oddsson, Islandia/Estonia 2023, 112’ 13 lipca | sobota 21:30 NAJGORSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE | Verdens verste menneske reż. Joachim Trier, Norwegia/Francja/Szwecja/Dania 2021, 127’ 14 lipca | niedziela 21:30 SIOSTRZEŃSTWO ŚWIĘTEJ SAUNY | Savvusanna sõsarad reż. Anna Hints, Estonia/Francja/Islandia 2023, 89’ 15 lipca | poniedziałek 21:30 OPADAJĄCE LIŚCIE | Kuolleet lehdet reż. Aki Kaurismäki, Finlandia 2023, 81’ 16 lipca | wtorek 21:30 BĘKART | Bastarden reż. Nikolaj Arcel, Dania/Szwecja/Niemcy 2023, 127’ 17 lipca | środa

21:30 NORWEGIAN DREAM | Norwegian dream reż. Leiv Igor Devold, Norwegia/Polska/Niemcy 2023, 97’ 18 lipca | czwartek 21:30 NA RAUSZU | Druk reż. Thomas Vinterberg, Dania 2020, 115’ Tydzień 5 | 19 – 25 lipca | WŁOSKO - HISZPAŃSKIE WAKACJE 19 lipca | piątek 21:30 TERAPIA DLA PAR | Bajo terapia reż. Gerardo Herrero, Hiszpania 2023, 93’ 20 lipca | sobota 21:30 PIERWSZY DZIEŃ MOJEGO ŻYCIA | Il primo giorno della mia vita reż. Paolo Genovese, Włochy 2023, 121’ 21 lipca | niedziela 21:30 BEZMIAR | L’immensità reż. Emanuele Crialese, Włochy/Francja 2022, 97’ 22 lipca | poniedziałek 21:30 WŁOSKIE WAKACJE | Made in Italy reż. James D’Arcy, Wlk. Brytania/Włochy 2020, 94’ 23 lipca | wtorek 21:30 LEPSZE JUTRO | Il sol dell’avvenire reż. Nanni Moretti, Włochy/Francja 2023, 95’

24 lipca | środa 21:30 20 000 GATUNKÓW PSZCZÓŁ | 20.000 especies de abejas reż. Estibaliz Urresola Solaguren, Hiszpania 2023, 125’ 25 lipca | czwartek 21:30 LA CHIMERA | La Chimera reż. Alice Rohrwacher, Włochy/Francja/Szwajcaria 2023, 130’

