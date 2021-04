Fryzury 2021 i najnowsze fryzjerskie trendy. Modne cięcia, które dodadzą Ci kobiecości. Angled bob jest niekwestionowanym hitem! 22.04.2021

Angled bob

Angled bob jest zdecydowanie hitem wśród wszystkich fryzur! Angled bob to nic innego jak bob, ale ścięty w trochę inny sposób - pasma z przodu sięgają nieco niżej linii szczęki, natomiast włosy z tyłu są krótsze, co daje efekt "ekierki". Taka fryzura dodaje pazura, ale też podkreśla wszystko to, co w nas najpiękniejsze.